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| | «Яндекс» сворачивает один из самых популярных проектов

«Яндекс» сворачивает один из самых популярных проектов

Сегодня, 20:38
Транснациональная компания «Яндекс» 27 апреля этого года откажется от поддержки «Яндекс.Фоток». Информация об этом появилась в блоге организации. Теперь пользователи найдут свои снимки на «Ядекс.Диске».

«Яндекс» сворачивает один из самых популярных проектов

 

Сотрудники компании прокомментировали такое решение менеджмента. По словам работников, причиной сворачивания проекта является катастрофическое снижение интереса к нему со стороны юзеров. Сейчас большинство пользователей предпочитают «Ядекс.Диск». На этом сервисе выделят дополнительное пространство для хранения фотографий. Применят индивидуальный подход, в облаке появится столько места, сколько необходимо для размещения всех снимков.

На «Яндекс.Диске» появится возможность создавать собственные альбомы и редактировать снимки. Ссылки на «Яндекс.Фотки» останутся рабочими, но вести они будут в другое место и юзеры получат доступ к облачному хранилищу, перейдя по ним. Прежде данный сервис пользовался огромной популярностью, но все в этом мире меняется.
Домбровский Сергей
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