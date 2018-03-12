«Яндекс» сворачивает один из самых популярных проектов

Сотрудники компании прокомментировали такое решение менеджмента. По словам работников, причиной сворачивания проекта является катастрофическое снижение интереса к нему со стороны юзеров. Сейчас большинство пользователей предпочитают «Ядекс.Диск». На этом сервисе выделят дополнительное пространство для хранения фотографий. Применят индивидуальный подход, в облаке появится столько места, сколько необходимо для размещения всех снимков.
На «Яндекс.Диске» появится возможность создавать собственные альбомы и редактировать снимки. Ссылки на «Яндекс.Фотки» останутся рабочими, но вести они будут в другое место и юзеры получат доступ к облачному хранилищу, перейдя по ним. Прежде данный сервис пользовался огромной популярностью, но все в этом мире меняется.