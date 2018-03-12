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| | В Dota 2 на некоторое время остановили поиск игры

В Dota 2 на некоторое время остановили поиск игры

Сегодня, 20:53
На данный момент поклонники стратегической игры Dota 2 не могут играть. Этому препятствует отключение функции поиска матчей.

В Dota 2 на некоторое время остановили поиск игры

 

Поиск матчей в игре Dota 2 не работает во всех режимах. Разработчиками проводятся профилактические работы. Но эти неудобства продлятся совсем недолго. Для настройки программного обеспечения игровой системы ещё нужно пару часов.

После некоторых обновлений, геймеры смогут вернуться к своим экранам монитора, чтобы насладится игрой. Некоторые игроманы считают, что программисты готовят новшества: новые опции, интерфейс, функции. Но никто в этом не уверен. От разработчиков такой информации не поступало.
Дарья Дмитриева
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