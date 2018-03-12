Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус

Специалисты российской компании «Лаборатория Касперского» выявили «не убиваемый» вирус. Он способен заразить устройство с помощью роутера.

Дарья Дмитриева

Вирус, который заприметили программисты компании, способен поражать и черпать всю информацию, находящуюся на компьютере в цифровом формате. Программа делает это с помощью многоуровневых атак маршрутизаторов, заражая подлинные файлы заражёнными копиями.Средний пользователь не сможет выявить проблему, так как проверка компьютера не будет осуществляться. Так запрограммирован вирус, чтобы не возникало подозрений.Как оказалось, вредоносный код, названный Slingshot, делает своё дело ещё с 2012 года. При перепрошивке устройства, распределяющего интернет, «умный» вирус «выживает». Он может сам себя копировать и репродуцировать.