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| | "Яндекс. Браузер" начал бороться со скрытым майнингом криптовалют

"Яндекс. Браузер" начал бороться со скрытым майнингом криптовалют

Сегодня, 11:34
Сотрудники «Яндекса» заявили о том, что браузер компании обучился способу автоматически находить и впоследствии блокировать сайты, предназначенные для майнинга криптовалют. Соответствующие мини-программы с помощью особого скрипта встраиваются в сайты и используются разработчиками без ведома пользователей для того, чтобы добывать криптовалюту.

"Яндекс. Браузер" начал бороться со скрытым майнингом криптовалют

 

Отечественный интернет-гигант утверждает, что сайты со скриптами внешне трудноразличимы, а потому могут не вызвать подозрений, однако, пока человек их просматривает, его компьютер или смартфон принимает участие в майнинговых вычислениях. В этот момент устройство начинает работать крайне медленно, а потому потребляет много энергии и перегревается.

Руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов сообщил, что майнинговые мини-программы вполне могут захватывать до 100 процентов мощности каждого процессорного ядра. Это и позволяет браузеру определять наличие пользователя на сайте майнинговых скриптов.

«Яндекс.Браузер» проводит анализ того, насколько загружен процессор во время просмотра сайтов. Возросшая нагрузка может стать сигналом, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт.
Николай Офицеров
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