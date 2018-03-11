Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты

Часто хакеры на ресурсах с откровенным контентом размещают вредоносные программы с целью получения доступа к конфиденциальной информации юзеров. По мнению экспертов, в плане потери личных данных более опасными являются социальные сети, чем порносайты.

Домбровский Сергей

Летом 2017 года 17-летний парень из Мончегорска обнаружил критическую уязвимость во «ВКонтакте». Юный хакер получил доступ к любому аккаунту без двухфакторного кода. Представители виртуального ресурса сообщали, что утечка произошла с 400 тысяч страниц юзеров. Благодаря стороннему приложению кибермошенник проник в систему и взломал аккаунты. В Сети появилась конфиденциальная информация со страниц, которые отобрали по случайному принципу.Вредоносная программа определяет поисковые запросы и браузеры пользователей. Администрация социальной сети «ВКонтакте» отреагировала на сообщение о мошенничестве. Технические специалисты устранили ряд проблем и лишили хакеров возможности получать личные данные юзеров, надолго ли хватит новой защиты покажет время.