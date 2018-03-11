Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей

Похищение личных данные стало бичом современного интернет-общества. Пользователям приходится опасаться за сохранность приватных сведений даже во время общения в соцсетях. Facebook тайно собирает и использует данные о своих пользователях.

Сергей Денисов

К такому мнению пришло сообщество защиты прав пользователей социальных сетей, которое структурно не оформлено, но стихийно существует уже несколько лет на просторах Facebook. Речь идет о различных сервисах защиты в Интернете, которые предоставляет компания, и которые требуют массу различных данных о пользователе в процессе подписки, регистрации и даже в элементарной процедуре входа в сервис.Недавно выпущенный разработчиками VPN-сервис Onavo Protect, прямо нацелен на сбор таких данных, которые затем отсылаются на сервера компании для дальнейшей трансляции рекламщикам не за бесплатно. Такую же функцию имеет новое приложение Bolt App Lock, требующее от клиентов максимум сведений о поле, возрасте и образовании, что также имеет свою потребительную цену на рынке информационных услуг.Даже всем привычный Google Play в описании имеет строчку о пересылке данных пользователей на сервера материнской компании. Клиенты, естественно, не рады интенсификации такой деятельности разработчиков. Все хотят иметь защищенную территорию и одновременно получать пакет качественных услуг.