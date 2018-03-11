Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей

Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей

Сегодня, 12:46
Похищение личных данные стало бичом современного интернет-общества. Пользователям приходится опасаться за сохранность приватных сведений даже во время общения в соцсетях. Facebook тайно собирает и использует данные о своих пользователях.

Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей

 

К такому мнению пришло сообщество защиты прав пользователей социальных сетей, которое структурно не оформлено, но стихийно существует уже несколько лет на просторах Facebook. Речь идет о различных сервисах защиты в Интернете, которые предоставляет компания, и которые требуют массу различных данных о пользователе в процессе подписки, регистрации и даже в элементарной процедуре входа в сервис.

Недавно выпущенный разработчиками VPN-сервис Onavo Protect, прямо нацелен на сбор таких данных, которые затем отсылаются на сервера компании для дальнейшей трансляции рекламщикам не за бесплатно. Такую же функцию имеет новое приложение Bolt App Lock, требующее от клиентов максимум сведений о поле, возрасте и образовании, что также имеет свою потребительную цену на рынке информационных услуг.

Даже всем привычный Google Play в описании имеет строчку о пересылке данных пользователей на сервера материнской компании. Клиенты, естественно, не рады интенсификации такой деятельности разработчиков. Все хотят иметь защищенную территорию и одновременно получать пакет качественных услуг.
Сергей Денисов
Новости по теме
Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp в Германии
Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp в Германии

Уполномоченный по защите данных и свободе информации в Гамбурге Йоханнес Каспар ввел ограничения в отношении социальной сети Facebook на территории Германии,

Facebook предоставит рекламодателям данные о веб-серфинге пользователей
Facebook предоставит рекламодателям данные о веб-серфинге пользователей

Всемирноизвестная соцсеть Facebook решила предоставить рекламодателям более широкий спектр пользовательских данных. Теперь интернет-сервис сможет снабжать

Facebook разработал защиту для данных своих пользователей
Facebook разработал защиту для данных своих пользователей

Facebook обещает защитить персональные данные своих пользователей. Теперь используя специальные приложения можно не опасаться раскрытия своих данных.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости