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| | Nintendo предлагает скидки на День Марио

Nintendo предлагает скидки на День Марио

Сегодня, 16:38
Японская компания Nintendo, занимающаяся выпуском видеоигр и игровых консолей, объявила об активации скидочных предложений в честь Дня Марио, которые продлятся в период 10-25 марта. Со скидкой можно приобрести игру под названием Super Mario Run.

Nintendo предлагает скидки на День Марио

 

Бесконечный раннер, выполненный в стиле всем знакомого водопроводчика по имени Марио, завоевавшего любовь множества геймеров со всего мира, предлагается в указанный период к покупке за 4,99 доллара. Напомним, ранее игра распространялась за 10 долларов, поэтому все любители мобильных раннеров, а в особенности почитатели усатого водопроводчика, смогут порадовать себя сэкономленными средствами, а также многими часами увлекательного геймплея.

Эксперты со всего мира предполагают, что вскоре многие площадки цифровой дистрибуции установят определённые скидки на свои товары в честь Дня Марио, как это ранее делали магазины ThinkGeek и GameStop, радуя поклонников игрового героя.
Александр Вест
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