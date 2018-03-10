Nintendo предлагает скидки на День Марио

Японская компания Nintendo, занимающаяся выпуском видеоигр и игровых консолей, объявила об активации скидочных предложений в честь Дня Марио, которые продлятся в период 10-25 марта. Со скидкой можно приобрести игру под названием Super Mario Run.

Александр Вест

Бесконечный раннер, выполненный в стиле всем знакомого водопроводчика по имени Марио, завоевавшего любовь множества геймеров со всего мира, предлагается в указанный период к покупке за 4,99 доллара. Напомним, ранее игра распространялась за 10 долларов, поэтому все любители мобильных раннеров, а в особенности почитатели усатого водопроводчика, смогут порадовать себя сэкономленными средствами, а также многими часами увлекательного геймплея.Эксперты со всего мира предполагают, что вскоре многие площадки цифровой дистрибуции установят определённые скидки на свои товары в честь Дня Марио, как это ранее делали магазины ThinkGeek и GameStop, радуя поклонников игрового героя.