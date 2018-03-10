Соцсети тестируют новый сервис распознавания лиц

Практически одновременно три популярных социальных сети, функционирующие в России, начали тестирование нового сервиса распознавания лиц. Речь идет о Facebook, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Домбровский Сергей

По словам разработчиков, сервис позволяет моментально отмечать друзей на снимках, искать родственников и друзей, с которыми потерялась связь много лет назад. Распознавание лиц окажет помощь следователям, занимающимся поисками преступников. Сейчас во многих городах на улицах устанавливают камеры видеонаблюдения. Ролики из этих устройств публикуют в Сети. В итоге злоумышленников можно найти на порядок быстрее, воспользовавшись функцией распознавания лиц. Отношение пользователей и технических специалистов к нововведению неоднозначное. По мнению многих юзеров, с помощью данного сервиса хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации и создать ряд проблем людям.Эксперты по компьютерной безопасности частично разделяют опасения рядовых пользователей. На данный момент официально не зафиксированы случаи использования технологии распознавания лиц в дурных целях, но теоретически такая возможность существует. Данный сервис имеет ряд преимуществ наряду с недостатками, и технические специалисты относятся к нему настороженно. В Facebook данная функция существовала и раньше, сейчас ее просто модернизировали.