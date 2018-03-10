Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио

Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио

Сегодня, 16:32
Сегодня по всему миру празднуется День Марио, который является символом видеоигр, завоевавших сердца многих геймеров. В честь столь торжественного события социальная сеть «ВКонтакте» и корпорация Google добавила специальные «пасхалки» в свое сервисы.

Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио

 

На несколько дней в приложении-навигаторе Google Maps стрелка-указатель заменена на изображение Марио, который на карте двигается синхронно с передвижением пользователя. Активировать специальный указатель можно, запустив приложение на мобильном устройстве под управлением Android или iOS, а также кликнув по серому квадрату со знаком вопроса в нижней части дисплея.

Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио

 

В свою очередь, администрация соцсети «ВКонтакте» также решила почтить известного игрового персонажа, добавив в мобильное приложение специальную маску, посвящённую Марио, которая добавляет к изображению пользователя усы, надпись «Mario Day», а также декорации одного из уровней легендарной игры.
Александр Вест
Новости по теме
Nintendo предлагает скидки на День Марио
Nintendo предлагает скидки на День Марио

Японская компания Nintendo, занимающаяся выпуском видеоигр и игровых консолей, объявила об активации скидочных предложений в честь Дня Марио, которые продлятся

Релиз Super Mario Run на Android намечен на 23 марта
Релиз Super Mario Run на Android намечен на 23 марта

Релиз легендарной игры Super Mario Run на ОС Android намечен на 23 марта. В середине лета приключения Марио станут доступны и для пользователей устройств на

Приложение «ВКонтакте» удалили из магазина Google Play
Приложение «ВКонтакте» удалили из магазина Google Play

По сообщению представителей прессы стало известно, что из онлайн-магазина Google Play удалили популярное приложение «ВКонтакте». Дело в том, что поступила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости