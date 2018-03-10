Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио

Сегодня по всему миру празднуется День Марио, который является символом видеоигр, завоевавших сердца многих геймеров. В честь столь торжественного события социальная сеть «ВКонтакте» и корпорация Google добавила специальные «пасхалки» в свое сервисы.

На несколько дней в приложении-навигаторе Google Maps стрелка-указатель заменена на изображение Марио, который на карте двигается синхронно с передвижением пользователя. Активировать специальный указатель можно, запустив приложение на мобильном устройстве под управлением Android или iOS, а также кликнув по серому квадрату со знаком вопроса в нижней части дисплея.

Александр Вест

В свою очередь, администрация соцсети «ВКонтакте» также решила почтить известного игрового персонажа, добавив в мобильное приложение специальную маску, посвящённую Марио, которая добавляет к изображению пользователя усы, надпись «Mario Day», а также декорации одного из уровней легендарной игры.