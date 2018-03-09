Google поможет пользователям экспортировать пароли

Новая опция в Google Chrome поможет разобраться с паролями т сферой безопасности. Данный инструмент оперативно экспортировать данные в файл.

Никита Готский

Американская интернет-компания производит новый механизм, который даст возможность пользователям довольно быстро экспортировать сберегаемые пароли в текстовый файл. Как предполагается, она сможет заменить имеющийся ныне запутанный процесс извлечения паролей Google.Ныне пользователи все чаще экспортируют свои пароли из браузера. Потом они загружают их в менеджер паролей с дополнительными опциями и особенностями безопасности. Некоторые такие инструменты позволяют придумывать более сложные пароли, нежели может написать сам пользователь. Часто менеджеры не могут обеспечить безопасность данных. Новинка Google исправить эту ситуацию.