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| | Американец получает анонимные снимки следящего за ним жуткого существа

Американец получает анонимные снимки следящего за ним жуткого существа

Сегодня, 18:58
Житель США рассказал о том, что несколько дней назад через месседжер Discord к нему стали приходить фото странного существа, следящего за ним из-за щелей. Неизвестное создание смотрит на мужчину из всех окон и щелей его дома.

Американец получает анонимные снимки следящего за ним жуткого существа

 

Житель США признался, что несколько дней назад неизвестный человек начал слать ему через месседжер Discord фото, на которых некое непонятное существо смотрит и всех щелей и окон дома, в котором сейчас живет американец. Он пытался связаться с анонимом, но тот не выходит на контакт и не объясняет, что это за существо, откуда у него эти фото и зачем он их ему присылает. Тем не менее, житель США теперь настроен узнать, что это за создание с фотографий.

Пользователи Сети, внимательно изучившие предложенный снимок неизвестного «монстра», сначала рассмотрели нем белого домашнего кота, а потом игрушку «Ферби», которая имела большую популярность в 90-х годах прошлого столетия. Также выяснилось, что данный фотоснимок уже как минимум год гуляет по социальным сетям с аналогичной страшной историей о пугающем следящем существе, которая, скорее всего, является чьим-то старым розыгрышем.
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