Американец получает анонимные снимки следящего за ним жуткого существа

Житель США рассказал о том, что несколько дней назад через месседжер Discord к нему стали приходить фото странного существа, следящего за ним из-за щелей. Неизвестное создание смотрит на мужчину из всех окон и щелей его дома.

Житель США признался, что несколько дней назад неизвестный человек начал слать ему через месседжер Discord фото, на которых некое непонятное существо смотрит и всех щелей и окон дома, в котором сейчас живет американец. Он пытался связаться с анонимом, но тот не выходит на контакт и не объясняет, что это за существо, откуда у него эти фото и зачем он их ему присылает. Тем не менее, житель США теперь настроен узнать, что это за создание с фотографий.Пользователи Сети, внимательно изучившие предложенный снимок неизвестного «монстра», сначала рассмотрели нем белого домашнего кота, а потом игрушку «Ферби», которая имела большую популярность в 90-х годах прошлого столетия. Также выяснилось, что данный фотоснимок уже как минимум год гуляет по социальным сетям с аналогичной страшной историей о пугающем следящем существе, которая, скорее всего, является чьим-то старым розыгрышем.