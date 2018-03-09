10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Программисты нашли метод обхода блокировок в Windows 10

Программисты нашли метод обхода блокировок в Windows 10

Сегодня, 17:26
Голосовой ассистент Cortana помогает обходить блокировки в OC Windowsc 10. Открытием поделились израильские программисты.

Программисты нашли метод обхода блокировок в Windows 10

 

Эксперты по безопасности обнаружили, что могут обходить блокировку десятой версии операционной версии Windows, применяя голосовой ассистент Cortana. Постоянно активированный помощник способен реагировать на определенные указания, даже в том случае, если компьютер заблокирован и действует в спящем режиме.

По словам программистов, если у пользователя имеется физический доступ к PC, он может использовать адаптер USB, чтобы перейти на определенный портал при помощи голосового помощника. После того, как Cortana запустит сайт, вредоносный адаптер киберзлоумышленника сможет завладеть сессией для переадресации устройства на вредный веб-сайт.
Никита Готский
Новости по теме
Виртуальный помощник Cortana от Microsoft заставит выполнять обещания
Виртуальный помощник Cortana от Microsoft заставит выполнять обещания

Виртуальный голосовой помощник Cortana от Microsoft заставит владельцев Windows, Android и iOS выполнять обещания. Ассистент будет сканировать почту

Microsoft хочет установить Cortana на экран блокировки Android
Microsoft хочет установить Cortana на экран блокировки Android

 После исчезновения Windows Phone голосовой ассистент Microsoft Cortana был установлен на Android и iOS. В корпорации решили несколько улучшить работу

Голосовой помощник Microsoft Cortana вышел на Android и iOS
Голосовой помощник Microsoft Cortana вышел на Android и iOS

Виртуальный ассистент Cortana, разработанный корпорацией Microsoft, был портирован на iOS и Android. Приложение уже было добавлено в Google Play и App Store.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости