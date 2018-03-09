Программисты нашли метод обхода блокировок в Windows 10

Голосовой ассистент Cortana помогает обходить блокировки в OC Windowsc 10. Открытием поделились израильские программисты.

Никита Готский

Эксперты по безопасности обнаружили, что могут обходить блокировку десятой версии операционной версии Windows, применяя голосовой ассистент Cortana. Постоянно активированный помощник способен реагировать на определенные указания, даже в том случае, если компьютер заблокирован и действует в спящем режиме.По словам программистов, если у пользователя имеется физический доступ к PC, он может использовать адаптер USB, чтобы перейти на определенный портал при помощи голосового помощника. После того, как Cortana запустит сайт, вредоносный адаптер киберзлоумышленника сможет завладеть сессией для переадресации устройства на вредный веб-сайт.