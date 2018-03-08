Эксперты обнаружили в новой прошивке Instagram секретную функцию

Специалисты техноблога TechCrunch в новом АРК-обновлении Instagram обнаружили намек на спецрежим для селфи. Эксперты предполагают, что скоро в приложении появится опция портретной съемки.

Виктория Озерова

Instagram тестирует новую функцию приложения – портретную съемку. Вскоре данная опция может стать доступной для всех пользователей. К такому выводу пришли специалисты блога TechCrunch по заявлению одного из подписчиков. Пользователь при декомпиляции установочного файла новой прошивки Instagram для ОС Android обнаружил в ее коде картинку, на которой был изображен человек в анфас. Подпись под фото гласила «portrait_shutter_icon». Эксперты техноблога проверили информацию и решили, что в одной из новых версий приложения будет действовать соответствующая функция.В Instagram пока никаких комментариев по поводу ситуации не давали.