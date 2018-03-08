Google внедрит в клавиатуру Gboard вымершие языки

Разработанная компанией Google клавиатура Gboard получит опцию эмотиконов и поддержку новых языков. Пользователи смогут использовать как корейский, так и почти вымерший маорийский языки.

В Google отмечают, что корейские и китайский языки являлись самыми запрашиваемыми. Это не вызывает удивления, так как в случае с КНР речь идет о самой густонаселенной стране планеты, а в случае Кореи одной из наиболее развитых в азиатском регионе. Клавиатура Gboard может поддерживать более трех сотен языков.

Никита Готский

Американская корпорация продолжает улучшать клавиатуру Gboard, в частности, пользователи смогут печатать на китайском, корейском и многих других языках, включая и некоторые почти вымершие в настоящее время.Сотрудники Google замечают, что работа компании по улучшению клавиатуры направлена как на поддержку языков, распространенных в мире, так и на почти вымершие, например язык населения острова Мэн (кельтская группа).