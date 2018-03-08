Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Google внедрит в клавиатуру Gboard вымершие языки

Google внедрит в клавиатуру Gboard вымершие языки

Вчера, 21:01
Разработанная компанией Google клавиатура Gboard получит опцию эмотиконов и поддержку новых языков. Пользователи смогут использовать как корейский, так и почти вымерший маорийский языки.

Google внедрит в клавиатуру Gboard вымершие языки

 

Американская корпорация продолжает улучшать клавиатуру Gboard, в частности, пользователи смогут печатать на китайском, корейском и многих других языках, включая и некоторые почти вымершие в настоящее время.
 
 
В Google отмечают, что корейские и китайский языки являлись самыми запрашиваемыми. Это не вызывает удивления, так как в случае с КНР речь идет о самой густонаселенной стране планеты, а в случае Кореи одной из наиболее развитых в азиатском регионе. Клавиатура Gboard может поддерживать более трех сотен языков.

Сотрудники Google замечают, что работа компании по улучшению клавиатуры направлена как на поддержку языков, распространенных в мире, так и на почти вымершие, например язык населения острова Мэн (кельтская группа).
Никита Готский
Новости по теме
Клавиатура Gboard приобрела новые инструменты для работы с текстом
Клавиатура Gboard приобрела новые инструменты для работы с текстом

Компания Google выпустила новую версию виртуальной клавиатуры GBoard. Пользователям стали доступны дополнительные инструменты для работы с текстом.

Клавиатуру Gboard установили полмиллиарда пользователей
Клавиатуру Gboard установили полмиллиарда пользователей

Приложение с экранной клавиатурой от Google – Gboard – установили на свои устройства более полмиллиарда пользователей. Программа изначально вышла для гаджетов

Google представил новую клавиатуру с опцией Gboard
Google представил новую клавиатуру с опцией Gboard

Компания Google обвила версию клавиатуры Gboard для OC Android, стал доступен встроенный поиск картинок, смайлов и другой информации.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости