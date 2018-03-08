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| | Приложение Google Duo может отправлять видеосообщения

Приложение Google Duo может отправлять видеосообщения

Вчера, 20:07
Приложение Google Duo, в котором можно звонить по видеосвязи, пока не пользуется особой популярностью. В данный момент все производители пытаются в свое программное обеспечение внести больше функций, в то время Google решили разработать две программы вместо одной.

Приложение Google Duo может отправлять видеосообщения

 

Какие бы слухи не ходили по поводу новых разработок Google, компания недавно добавила в приложение Google Duo функцию видеосообщений. Длительность записи всего 30 секунд. Из-за того, что в приложении нет чатов, просто так видеосообщение нельзя отправить абоненту. Отправить такое послание можно только в одном случае: если вызываемый абонент не отвечает на звонок.

Отметим, что в данной функции есть и один изъян. Если стоит настройка «по умолчанию» , то по прошествии суток сообщение автоматически удалиться. Однако есть нюанс, в Google Duo есть возможность сохранить такие послания на самом устройстве.
Анна Котова
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