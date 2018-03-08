Блогер из Рязани назвал 8 марта "днем проституток и феминисток"

Рязанский блогер Александр Инюточкин считает 8 марта «днем проституток и феминисток». Он прославился поеданием ядовитых грибов в прямом эфире.

Никита Готский

По словам Александра, 8 марта берет свою историю с акции американских проституток в середине позапрошлого столетия. Позже «подвиг» американок повторили их соратницы из Германии под началом Клары Цеткин и Розы Люксембург.Инюточкин сообщает, что в СССР митинги дам легкого поведения поменяли на демонстрацию «трудящихся женщин». Он не имеет ничего против проституток, дабы их поздравляли с 8 марта, но, как считает, им больше подойдут презервативы, а не букеты цветов. Александр заявил, зная реальное положение дел, можно смело поздравлять женщин, которые требуют равноправия. Источник, откуда Инюточкин взял материалы для своего выступления, он не указал.