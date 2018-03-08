Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

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| | Блогер из Рязани назвал 8 марта "днем проституток и феминисток"

Блогер из Рязани назвал 8 марта "днем проституток и феминисток"

Сегодня, 18:48
Рязанский блогер Александр Инюточкин считает 8 марта «днем проституток и феминисток». Он прославился поеданием ядовитых грибов в прямом эфире.

Блогер из Рязани назвал 8 марта "днем проституток и феминисток"

 

По словам Александра, 8 марта берет свою историю с акции американских проституток в середине позапрошлого столетия. Позже «подвиг» американок повторили их соратницы из Германии под началом Клары Цеткин и Розы Люксембург.

Инюточкин сообщает, что в СССР митинги дам легкого поведения поменяли на демонстрацию «трудящихся женщин». Он не имеет ничего против проституток, дабы их поздравляли с 8 марта, но, как считает, им больше подойдут презервативы, а не букеты цветов. Александр заявил, зная реальное положение дел, можно смело поздравлять женщин, которые требуют равноправия. Источник, откуда Инюточкин взял материалы для своего выступления, он не указал.
Никита Готский
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