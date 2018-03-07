«Вконтакте» собирается запустить свой платежный сервис VK Pay

Популярной российской социальной сетью «ВКонтакте» подготавливается запуск собственной системы для проведения платежей - VK Pay. Используя ее пользователи смогут платить за предоставляемые услуги, за такси, номера в отелях, билеты и другое.

Социальная сеть «ВКонтакте», имеющая большую популярность в России, сообщила о готовящемся запуске своего платёжного сервиса VK Pay. Об этом было сказано на презентации компании для потенциальных партнёров.Пользователи могут завести кошелек в VK Pay и пользоваться им, оплачивая услуги, заказывая номера в отелях или билеты, бронируя такси, пополняя мобильный счет или другие услуги связи и прочее. Максимально за месяц можно вывести 200 тысяч рублей, и при выводе будет взыматься комиссия.VK Pay могут использовать для приема средств, как внутри сайта «ВКонтакте», так и со сторонних сайтов. Число партнеров на начальном этапе будет иметь ограничения, сообщается в презентации. В пресс-службе «ВКонтакте» не комментируют введение платежного сервиса.