YouTube позволит менять фон без «зеленого экрана»

Специалисты Google работают над новым проектом для сегментации видео. Разработка должна сменить старую технологию замены фона. Обычно для этих целей человека снимали перед зеленой поверхностью, и лишь после меняли пиксели на другие. Новинка от Google позволит проделывать операцию без «зеленого экрана». Разработка носит название «мобильная сегментация видео в реальном времени». Тестирует корпорация новую технологию на базе YouTube. Пока данную функцию можно использовать только для «историй», и она имеет некоторые недостатки: по краям силуэта человека иногда заметен реальный фон, но специалисты уже работают над этим.
Напомним, что подобную технологию Apple предоставила пользователям iPhone 8 Plus/X в приложении камеры и Apple Clips.