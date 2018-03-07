Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 марта

К 8 марта средний чек покупателей в Интернете возрос в два раза за минувший год. Об этом свидетельствуют «Яндексы.Кассы».

8 марта отмечается с 1911 года как день солидарности женщин за свои права. Вначале его праздновали в некоторых государствах Европы, позже и в Советском Союзе (1966 год). В PayPal сообщают о подарках для женщин, которые не следует дарить в это день. Так, многие дамы не хотят получить сладости и сувенирные безделушки. При этом многие девушки стремятся не только получать, но и дарить подарки на 8 марта. В Воронеже люди на 8 марта чаще всего покупают нижнее белье и одежду. Кроме них население расходует финансы на товары для дачи, смартфоны и кондитерские изделия. Средний чек покупок составил 2100 рублей.

Никита Готский

Сейчас сумма заказа к торжеству составляет 1850 рублей. Как сообщается, больше всего покупаются бытовое оборудование и гаджеты, на них тратится в среднем по 7800 рублей, на спортивные товары тратится на 200 рублей менее, на косметические средства - 2900 рублей. Также увеличилось численность заказов на еду на дом перед торжествами: в 4 раза.