Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 марта

Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 марта

Сегодня, 15:54
К 8 марта средний чек покупателей в Интернете возрос в два раза за минувший год. Об этом свидетельствуют «Яндексы.Кассы».

Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 марта

 

Сейчас сумма заказа к торжеству составляет 1850 рублей. Как сообщается, больше всего покупаются бытовое оборудование и гаджеты, на них тратится в среднем по 7800 рублей, на спортивные товары тратится на 200 рублей менее, на косметические средства - 2900 рублей. Также увеличилось численность заказов на еду на дом перед торжествами: в 4 раза.
 
8 марта отмечается с 1911 года как день солидарности женщин за свои права. Вначале его праздновали в некоторых государствах Европы, позже и в Советском Союзе (1966 год). В PayPal сообщают о подарках для женщин, которые не следует дарить в это день. Так, многие дамы не хотят получить сладости и сувенирные безделушки. При этом многие девушки стремятся не только получать, но и дарить подарки на 8 марта. В Воронеже люди на 8 марта чаще всего покупают нижнее белье и одежду. Кроме них население расходует финансы на товары для дачи, смартфоны и кондитерские изделия. Средний чек покупок составил 2100 рублей.

Никита Готский
Новости по теме
Россияне решили экономить на подарках к 8 Марта
Россияне решили экономить на подарках к 8 Марта

Эксперты "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Касс" провели исследование и определили, что в этом году россияне склонны экономить на подарках к 8 Марта. Результаты

Женщины рассказали, какие хотят подарки на 8 марта
Женщины рассказали, какие хотят подарки на 8 марта

Женщины рассказали, какие подарки хотели бы получить на 8 марта. Многие проголосовали за то, чтобы мужчины подарили им цветы, украшения, духи и конфеты.

В России женщины тратят деньги онлайн в 1,5 раза чаще мужчин
В России женщины тратят деньги онлайн в 1,5 раза чаще мужчин

Женщины в России в 1,5 раза больше мужчин делают покупки в онлайн-магазинах. Об этом стало известно после анализа интернет-платежей в системе «Яндекс.Деньги».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости