Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 марта

Сейчас сумма заказа к торжеству составляет 1850 рублей. Как сообщается, больше всего покупаются бытовое оборудование и гаджеты, на них тратится в среднем по 7800 рублей, на спортивные товары тратится на 200 рублей менее, на косметические средства - 2900 рублей. Также увеличилось численность заказов на еду на дом перед торжествами: в 4 раза.
Стало известно, сколько жители России тратят на подарки к 8 мартаСегодня, 15:54
Эксперты "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Касс" провели исследование и определили, что в этом году россияне склонны экономить на подарках к 8 Марта. Результаты
Женщины рассказали, какие подарки хотели бы получить на 8 марта. Многие проголосовали за то, чтобы мужчины подарили им цветы, украшения, духи и конфеты.
Женщины в России в 1,5 раза больше мужчин делают покупки в онлайн-магазинах. Об этом стало известно после анализа интернет-платежей в системе «Яндекс.Деньги».