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| | Видеозвонки в «Одноклассниках» вышли на новый уровень благодаря нейросети

Видеозвонки в «Одноклассниках» вышли на новый уровень благодаря нейросети

Сегодня, 04:30
Разработчики «Одноклассников» решили внедрить искусственный интеллект в соцсеть. При помощи нейросети качество голосовых вызовов и видеозвонков стало намного лучше.

Видеозвонки в «Одноклассниках» вышли на новый уровень благодаря нейросети

 

«Одноклассники» вышли на новый уровень. Теперь пользователям соцсети доступна функция голосовых и ведеозвонков со всех девайсов. Для этого всего лишь нужно зайти на аккаунт нужного абонента или перейти с ним в личный чат. Совершить вызов поможет нейросеть. Искусственный интеллект соберет данные о пропускной возможности Сети, проблемах в звуковом сигнале, потере пакетов и способности подключение к P2P-соединению. Это позволит подобрать оптимальные параметры для того, чтобы совершить качественный звонок.

По данным представителей соцсети, нейросеть помогла увеличить количество успешных звонков вдвое. Также «Одноклассники» сменили интерфейс, и теперь пользователи могут параллельно с вызовом открывать другие приложения.
Виктория Озерова
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