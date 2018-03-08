AliExpress запустит программу лояльности для покупателей из РФ

Одна из самых крупных в мире торговых площадок AliExpress планирует вскоре запустить в обеих платформах, работающих на территории РФ, новую специальную программу лояльности. С ее помощью покупатели из России получат дополнительные привилегии для участия в распродажах.

Виктория Озерова

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress объявил о новой программе, которая стартует к концу текущего месяца. Проект по лояльности будет внедрен в две действующие в России платформы AliExpress и Tmall. Каждый из покупателей получит соответствующий уровень – «серебряный», «золотой», «платиновый» и «бриллиантовый».На определение статуса будут влиять количество покупок и потраченных средств, деятельность в специальной соцсети «Клуб шопоголиков», а также количество оставленных отзывов. Определенный уровень даст покупателям специальные привилегии –индивидуальная стоимость товаров и участие в закрытых распродажах.