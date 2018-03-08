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| | Google ответила на вопрос о слове «говно» в картах «Яндекса»

Google ответила на вопрос о слове «говно» в картах «Яндекса»

Сегодня, 05:40
Многие пользователи в Сети не смогли сдержать смеха, когда увидели, что «Яндекс» назвал «говном» конкурентов из корпорации Google. Представители поискового гиганта заявили, что эта тема не будет комментироваться специалистами Google.

Google ответила на вопрос о слове «говно» в картах «Яндекса»

 

В Сети пользователи недавно обнаружили, что при использовании сервиса под названием «Яндекс.Карты» в числе результатов поиска, показанных по запросу «говно», которое необходимо было вписать в поисковую строку, числился также и адрес российского представительства Google. Официальные представители «Яндекса» заверили, что данный феномен является лишь результатом программной ошибки, а не замыслом специалистов компании. В данный момент сотрудники «Яндекса» уже устранили найденный баг, который порочил имя главного конкурента компании.

Заметим, что данный баг работал не только в веб-версии «Яндекс.Карт», но и в мобильной версии клиента, выдавая адрес российского отделения поисковика каждый раз при поиске слова «говно». При этом, при поиске других оскорбительных слов карты «Яндекса» ничего подобного не выдавали.
Александр Вест
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