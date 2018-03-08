Google ответила на вопрос о слове «говно» в картах «Яндекса»

Многие пользователи в Сети не смогли сдержать смеха, когда увидели, что «Яндекс» назвал «говном» конкурентов из корпорации Google. Представители поискового гиганта заявили, что эта тема не будет комментироваться специалистами Google.

Александр Вест

В Сети пользователи недавно обнаружили, что при использовании сервиса под названием «Яндекс.Карты» в числе результатов поиска, показанных по запросу «говно», которое необходимо было вписать в поисковую строку, числился также и адрес российского представительства Google. Официальные представители «Яндекса» заверили, что данный феномен является лишь результатом программной ошибки, а не замыслом специалистов компании. В данный момент сотрудники «Яндекса» уже устранили найденный баг, который порочил имя главного конкурента компании.Заметим, что данный баг работал не только в веб-версии «Яндекс.Карт», но и в мобильной версии клиента, выдавая адрес российского отделения поисковика каждый раз при поиске слова «говно». При этом, при поиске других оскорбительных слов карты «Яндекса» ничего подобного не выдавали.