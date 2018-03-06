Хакеры рассказали, как прочитать чужую переписку «ВКонтакте»

Разработчиками Yoga2016 была обнаружена уязвимость в социальной сети «ВКонтакте», которая позволяет через сервис SimilarWeb читать чужие переписки.

Программисты уже сообщили администрации социальной сети о погрешности, которая угрожает личным данным пользователей. Разработчики смогли получить доступ к нескольким страницам пользователей. Сам алгоритм взлома страниц разработчики не разглашали. Известно лишь, что для доступа к странице, в адрес было добавлено «.xml». Руководство «Вконтакте» приступило к устранению данной уязвимости.Как утверждают разработчики, руководство социальной сети отказалось выплачивать компенсацию в рамках программы Bug Bounty. Во «Вконтакте» считают, что данная проблема не является уязвимостью. По их мнению, пользователь самостоятельно и осмысленно разрешает доступ к своим сообщениям, когда использует альтернативные клиенты для мессенджера «ВКонтакте».«ВК» - одна из крупнейших социальных сетей Европы. Занимает 7 место по популярности среди соцсетей мира. Аудитория «ВКонтакте» - более 460 млн пользователей.