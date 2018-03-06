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| | Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo

Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo

Сегодня, 18:46
Николай Соболев, один из основателей популярного YouTube-канала, сообщил поклонникам о том, что скоро на Rakamakafo выйдет новый ролик. Информация об этом появилась в личном микроблоге пранкера.

Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo

 

В Instagram-аккаунте Николая Соболева появилась запись, свидетельствующая о скором возрождении канала Rakamakafo. В публикации один из основателей известного YouTube-канала рассказал о том, что через некоторое время выйдет новый ролик. Когда именно это произойдет, пранкер не уточнил. За час публикацию оценили более 50 тысяч пользователей. Поклонники очень обрадовались такой новости, многие сообщили, что уже с нетерпением ждут нового выпуска Rakamakafo. Некоторые же усомнились в том, что канал возродится.

Напомним, что Rakamakafo – популярный YouTube-канал пранкеров Николая Соболева и Гурама Нармании из Санкт-Петербурга. Первый выпуск вышел в 2014 году, а последний в июле прошедшего года.
Виктория Озерова
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