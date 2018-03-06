Лена Миро продала автомобиль ради езды на такси

Лена Миро после недавней язвительной публикации об автомобилях, которые подарили участникам Олимпиады, стала объектом массовой критики со стороны публики. Все дело в том, что буквально через слово называла российских спортсменов предателями и «ОСРовцами». Теперь же Миро рассказала, на каком автомобиле ездит сама, чем немало удивила публику.

Николай Офицеров

», - заявила скандальный блогер на просторах своего LiveJournal.Миро призналась, что совершенно не ездит на личном автомобиле и, более того, считает подобное абсолютно ненужным в таком городе, как Москва.», - утверждает Миро, добавив, что никогда бы не хотела возвращаться в метро по причине крайне неудобных пересадок в Москве.