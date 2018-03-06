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| | Лена Миро продала автомобиль ради езды на такси

Лена Миро продала автомобиль ради езды на такси

Сегодня, 16:42
Лена Миро после недавней язвительной публикации об автомобилях, которые подарили участникам Олимпиады, стала объектом массовой критики со стороны публики. Все дело в том, что буквально через слово называла российских спортсменов предателями и «ОСРовцами». Теперь же Миро рассказала, на каком автомобиле ездит сама, чем немало удивила публику.

Лена Миро продала автомобиль ради езды на такси

 

«У меня ехидно спрашивали, на какой машине я езжу сама. Явно ведь не на российской. Да, правда. От хейтеров ничего не укроешь. Я хочу, однако, рассказать об одном весьма любопытном нюансе», - заявила скандальный блогер на просторах своего LiveJournal.

Миро призналась, что совершенно не ездит на личном автомобиле и, более того, считает подобное абсолютно ненужным в таком городе, как Москва.

«Я решила однажды продать собственный автомобиль и не покупать новый. Я подумала, а зачем он мне вообще нужен. На работу мне к 10 утра ехать не нужно, а если куда-то и надо, то можно и такси вызвать. Я понимаю всех, кто имеет свой автомобиль, но, по-моему, сейчас такси – лучшее средство передвижения», - утверждает Миро, добавив, что никогда бы не хотела возвращаться в метро по причине крайне неудобных пересадок в Москве.
Николай Офицеров
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