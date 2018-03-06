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| | Google тестирует обновление дизайна поисковика и YouTube

Google тестирует обновление дизайна поисковика и YouTube

Сегодня, 15:56
Американская компания Google создала обновление внешнего вида поисковика Chrome и видеохостинга YouTube. Сейчас происходит тестирование усовершенствованных возможностей.

Google тестирует обновление дизайна поисковика и YouTube

 

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Не все могут наблюдать за изменениями, поскольку Google проводит лишь испытания. По окончании проверки руководители корпорации сделают выводы о целесообразности нововведений. Если статистика покажет, что улучшенный дизайн нравится юзерам, то программу реализуют на постоянной основе. В противном случае от нее откажутся. Исходя из комментариев пользователей, им кажется интересным данный проект. Google разделила видимую часть браузера Chrome на отдельные блоки. По словам юзеров, теперь информация воспринимается легче, нежели прежде.

Заметили обновление дизайна и на YouTube. Тестирование продлится несколько месяцев. По истечении этого срока разработчики Google окончательно определяться с необходимостью изменения дизайна или же полностью откажутся от этого предложения, если оно не оправдает надежд высшего менеджмента американского IT-гиганта.
Домбровский Сергей
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