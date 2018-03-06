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| | В Индонезии заблокировали Tumblr из-за «аморального контента»

В Индонезии заблокировали Tumblr из-за «аморального контента»

Сегодня, 15:37
Популярная служба микроблогов Tumblr временно прекратила свою деятельность на территории Индонезии, где власти одобрили блокировку сервиса, который, по их мнению, предоставляет доступ к «аморальному контенту».

В Индонезии заблокировали Tumblr из-за «аморального контента»

 

Блокировка Tumblr была инициирована из-за большого количества негативных отзывов, поступавших от пользователей сервиса, которые жаловались на неподобающее содержимое некоторых микроблогов. Официальные представители Министерства информационных технологий и коммуникаций Индонезии заявили о том, что поступившие жалобы от множества пользователей стали лишь причиной для тщательной проверки сервиса. Согласно проведённой проверке, в Tumblr представители ведомства обнаружили более 350 аккаунтов, содержащих спорные материалы.

Перед блокировкой сервиса в адрес Tumblr было направлено официальное предупреждение, согласно которому деятельность службы микроблогов осталась бы неизменной, если бы руководство сервиса удалило аккаунты с подобным содержимым, чего не произошло.
Александр Вест
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