В Индонезии заблокировали Tumblr из-за «аморального контента»

Популярная служба микроблогов Tumblr временно прекратила свою деятельность на территории Индонезии, где власти одобрили блокировку сервиса, который, по их мнению, предоставляет доступ к «аморальному контенту».

Александр Вест

Блокировка Tumblr была инициирована из-за большого количества негативных отзывов, поступавших от пользователей сервиса, которые жаловались на неподобающее содержимое некоторых микроблогов. Официальные представители Министерства информационных технологий и коммуникаций Индонезии заявили о том, что поступившие жалобы от множества пользователей стали лишь причиной для тщательной проверки сервиса. Согласно проведённой проверке, в Tumblr представители ведомства обнаружили более 350 аккаунтов, содержащих спорные материалы.Перед блокировкой сервиса в адрес Tumblr было направлено официальное предупреждение, согласно которому деятельность службы микроблогов осталась бы неизменной, если бы руководство сервиса удалило аккаунты с подобным содержимым, чего не произошло.