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| | Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

Вчера, 23:30
Полина Масалыгина из Краснодара уже четыре года ведет необычный блог о русском языке в Instagram. За это время ей удалось привлечь более 300 тысяч читателей, защитить магистерскую диссертацию по продвижению проектов в Сети и даже издать книгу по мотивам блога «Великий русский». На прилавках издание появится в марте.

Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

 

Полина Масалыгина, автор блога great_russian в Instagram, презентовала на его странице собственную книгу под названием «Великий русский». Произведение было написано по мотивам постов этого же Instagram-аккаунта, оно появится на полках магазинов в этом месяце, а пока доступно для предзаказа.

Полина начала вести блог четыре года назад, за это время она собрала аудиторию в 300 тысяч человек и успешно защитила магистерскую работу. Именно диссертация помогла девушке получить предложение от издательства «АСТ» о написании книги. Издание доступно рассказывает о правилах русского языка на 192 страницах.
Виктория Озерова
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