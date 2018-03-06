Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

Полина Масалыгина из Краснодара уже четыре года ведет необычный блог о русском языке в Instagram. За это время ей удалось привлечь более 300 тысяч читателей, защитить магистерскую диссертацию по продвижению проектов в Сети и даже издать книгу по мотивам блога «Великий русский». На прилавках издание появится в марте.

Виктория Озерова

Полина Масалыгина, автор блога great_russian в Instagram, презентовала на его странице собственную книгу под названием «Великий русский». Произведение было написано по мотивам постов этого же Instagram-аккаунта, оно появится на полках магазинов в этом месяце, а пока доступно для предзаказа.Полина начала вести блог четыре года назад, за это время она собрала аудиторию в 300 тысяч человек и успешно защитила магистерскую работу. Именно диссертация помогла девушке получить предложение от издательства «АСТ» о написании книги. Издание доступно рассказывает о правилах русского языка на 192 страницах.