Блогер из Краснодара написала книгу по мотивам постов из Instagram

Полина Масалыгина, автор блога great_russian в Instagram, презентовала на его странице собственную книгу под названием «Великий русский». Произведение было написано по мотивам постов этого же Instagram-аккаунта, оно появится на полках магазинов в этом месяце, а пока доступно для предзаказа.
Полина начала вести блог четыре года назад, за это время она собрала аудиторию в 300 тысяч человек и успешно защитила магистерскую работу. Именно диссертация помогла девушке получить предложение от издательства «АСТ» о написании книги. Издание доступно рассказывает о правилах русского языка на 192 страницах.