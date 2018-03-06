СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

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СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

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| | По Instagram скоро можно будет звонить

По Instagram скоро можно будет звонить

Вчера, 21:20
Слухи в скором времени превратятся в реальные события. По Instagram можно будет совершить реальный звонок абоненту.

По Instagram скоро можно будет звонить

 

В приложении социальной сети для Android клиенты выловили знаковые картинки, которые говорят о том, что разработчики микроблога уже готовятся к старту новой функции – поддержке аудиозвонка. Посетитель под ником TechCrunch подтвердил предположение пользователей сети, он обнаружил и выложил картинку с набором файлов, характерных для дизайна кнопки аудиозвонка.

Если изображения появились в открытом доступе, значит, сама функция недалека от запуска. Однако на вопрос репортеров о расширении функционала сети менеджер Instagram уклонился от прямого ответа, но уклонился так «грамотно», что присутствующим стало понятно, что скоро в популярной сети появится телефон.
Сергей Денисов
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