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| | Google заменил на YouTube зеленый экран нейросетью

Google заменил на YouTube зеленый экран нейросетью

Вчера, 21:17
Разработчики компании Google создали нейронную сеть, способную убрать на видеохостинге YouTube зеленый экран для замены фона, использующийся при создании фильмов. Инженеры трансформировали известную технологию хромакей.

Google заменил на YouTube зеленый экран нейросетью

 

Рирпроекция используется для совмещения двух и более изображений или кадров. Рядовые пользователи хромакеем называют сам экран, на фоне которого происходит съемка. Данная технология применяется профессионалами и в повседневной жизни является скорее недостатком, чем преимуществом. Компания Google с помощью нейронной сети убрала зеленый экран для формирования фона. IT-гигант не лишил пользователей этой функции, просто применять ее можно посредством программы.

Софт уже протестировали, на первых испытаниях нейронная сеть показала себя превосходно. Сейчас приложение доступно для некоторых юзеров в мобильной версии YouTube. В дальнейшем проведут еще несколько тестирований. Технология сиюминутно подбирает фон на базе видимой информации и управляющих сигналов, поступивших от пользователей. Для реализации этой функции применяются тысячи подготовленных изображений.
Домбровский Сергей
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