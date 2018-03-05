Google заменил на YouTube зеленый экран нейросетью

Рирпроекция используется для совмещения двух и более изображений или кадров. Рядовые пользователи хромакеем называют сам экран, на фоне которого происходит съемка. Данная технология применяется профессионалами и в повседневной жизни является скорее недостатком, чем преимуществом. Компания Google с помощью нейронной сети убрала зеленый экран для формирования фона. IT-гигант не лишил пользователей этой функции, просто применять ее можно посредством программы.
Софт уже протестировали, на первых испытаниях нейронная сеть показала себя превосходно. Сейчас приложение доступно для некоторых юзеров в мобильной версии YouTube. В дальнейшем проведут еще несколько тестирований. Технология сиюминутно подбирает фон на базе видимой информации и управляющих сигналов, поступивших от пользователей. Для реализации этой функции применяются тысячи подготовленных изображений.