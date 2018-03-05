Google выявил основные привычки пользователей из России

Новые технологии чаще осваивают молодые люди, нежели старики. Относительно Сети с этим мнением можно поспорить. По статистике, пенсионеры чаще заходят в Internet, чем подростки. С отчетными данными не поспоришь, поэтому можно только удивиться. Всего 6% ребят в возрасте до 16 лет пользуются Сетью. 10% пожилых людей заходят в Internet. Наиболее многочисленная аудитория в возрастной группе 24-35 лет. Юзеры чаще интересуются новостями, узнают полезную для себя информацию, сильно привлекают людей развлечения.
Мобильный Internet более популярен, нежели выход в Сеть через компьютеры и ноутбуки. Пользователи с помощью смартфонов ищут необходимые сведения, смотрят фильмы. 15% юзеров через мобильный Internet приобретают товары в виртуальных магазинах. Россияне смотрят аналоговое телевидение наравне с цифровым. Популярность последнего увеличивается. Молодежь предпочитает смотреть ролики в Сети. Более 80% граждан РФ беспокоятся о сохранности личных данных.