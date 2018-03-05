«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Google выявил основные привычки пользователей из России

Google выявил основные привычки пользователей из России

Сегодня, 16:37
Компания Google вместе с организацией Kantar TNS проанализировали запросы пользователей из РФ, дабы выявить привычки юзеров. Оказалось, что россияне ненавидят долго ждать загрузки сайтов, они предпочитают выйти из Сети.

Google выявил основные привычки пользователей из России

 

Новые технологии чаще осваивают молодые люди, нежели старики. Относительно Сети с этим мнением можно поспорить. По статистике, пенсионеры чаще заходят в Internet, чем подростки. С отчетными данными не поспоришь, поэтому можно только удивиться. Всего 6% ребят в возрасте до 16 лет пользуются Сетью. 10% пожилых людей заходят в Internet. Наиболее многочисленная аудитория в возрастной группе 24-35 лет. Юзеры чаще интересуются новостями, узнают полезную для себя информацию, сильно привлекают людей развлечения.

Мобильный Internet более популярен, нежели выход в Сеть через компьютеры и ноутбуки. Пользователи с помощью смартфонов ищут необходимые сведения, смотрят фильмы. 15% юзеров через мобильный Internet приобретают товары в виртуальных магазинах. Россияне смотрят аналоговое телевидение наравне с цифровым. Популярность последнего увеличивается. Молодежь предпочитает смотреть ролики в Сети. Более 80% граждан РФ беспокоятся о сохранности личных данных.
Домбровский Сергей
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