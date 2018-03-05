В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Telegram опять штормит. В работе мессенджера второй раз за две недели произошел сбой. Сообщения о массовых неполадках появились в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сергей Денисов

Пользователь Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов не могут авторизоваться, отправить сообщения с первого раза или вообще. О неполадках приходят сообщения из Венгрии, Румынии, Германии, Польши и Украины.Несколько часов назад начали поступать жалобы из России от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Глобальный сбой произошел примерно в 12:00 по московскому времени. Менеджеры и консультанты из Telegram успокаивают пользователей на всех языках на своем портале и страничках в социальных сетях, что они работают над устранением неполадок. К настоящему времени неисправности устранены и функционал Telegram работает в полном режиме.