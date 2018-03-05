«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9 Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных" В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником
| | В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Сегодня, 14:28
Telegram опять штормит. В работе мессенджера второй раз за две недели произошел сбой. Сообщения о массовых неполадках появились в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

 

Пользователь Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов не могут авторизоваться, отправить сообщения с первого раза или вообще. О неполадках приходят сообщения из Венгрии, Румынии, Германии, Польши и Украины.

Несколько часов назад начали поступать жалобы из России от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Глобальный сбой произошел примерно в 12:00 по московскому времени. Менеджеры и консультанты из Telegram успокаивают пользователей на всех языках на своем портале и страничках в социальных сетях, что они работают над устранением неполадок. К настоящему времени неисправности устранены и функционал Telegram работает в полном режиме.
Сергей Денисов
Новости по теме
В работе Telegram замечены сбои
В работе Telegram замечены сбои

В работе мессенджера Telegram появились определенные сбои. Об этом сообщили пользователи ресурса.

У мессенджера Telegram дала сбой web-версия
У мессенджера Telegram дала сбой web-версия

Пользователи мессенджера Telegram из различных государств сообщали о том, что есть сложности при работе с web-версией этой программы. Порядка половины часа

В работе Viber произошел серьезный сбой
В работе Viber произошел серьезный сбой

Пользователи популярного мессенджера Viber сегодня столкнулись с неприятностью, в его работе произошел сбой, о чем они сообщают в социальных сетях.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости