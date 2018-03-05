Роскомнадзор не может бороться с порнографией "ВКонтакте"

Проблему с распространением порнографии на просторах социальной сети «ВКонтакте» полностью решить невозможно, отмечают представители Роскомнадзора. Вадим Субботин, замглавы ведомства, уверяет, что именно поэтому за данный вопрос все никак не возьмутся всерьез.

Николай Офицеров

Субботину задали вопрос о том, почему же в данной социальной сети настолько сильно распространены порно-ролики, но Роскомнадзор будто закрывает на это глаза, не видя проблему в упор. Субботин проинформировал, что блокировка с использованием внесудебного порядка возможна лишь по отношению к порнографии с участием несовершеннолетних. Все остальное осуществляется исключительно по решению суда.Также чиновник сообщил, что под внесудебный порядок попадают лишь четыре вида роликов, которые считают «абсолютным злом»: это пропаганда суицида, детская порнография, наркотики и терроризм.Замглавы Роскомнадзора рассказал также, что по части детского порно из «ВКонтакте» ежедневно изымают до 150 роликов. Соцсети сразу же реагируют на замечания ведомства и удаляют их не позднее, чем через три часа. Зарубежные сети также активно сотрудничают с ведомством в этом вопросе. Срок удаления запрещенных материалов там значительно дольше и может занимать до двух дней.