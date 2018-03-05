Роскомнадзор не может бороться с порнографией "ВКонтакте"

Субботину задали вопрос о том, почему же в данной социальной сети настолько сильно распространены порно-ролики, но Роскомнадзор будто закрывает на это глаза, не видя проблему в упор. Субботин проинформировал, что блокировка с использованием внесудебного порядка возможна лишь по отношению к порнографии с участием несовершеннолетних. Все остальное осуществляется исключительно по решению суда.
Также чиновник сообщил, что под внесудебный порядок попадают лишь четыре вида роликов, которые считают «абсолютным злом»: это пропаганда суицида, детская порнография, наркотики и терроризм.
Замглавы Роскомнадзора рассказал также, что по части детского порно из «ВКонтакте» ежедневно изымают до 150 роликов. Соцсети сразу же реагируют на замечания ведомства и удаляют их не позднее, чем через три часа. Зарубежные сети также активно сотрудничают с ведомством в этом вопросе. Срок удаления запрещенных материалов там значительно дольше и может занимать до двух дней.