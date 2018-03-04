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| | Пользователи соцсетей увлечены «обезглавленными» фото флешмоба GucciChallenge

Пользователи соцсетей увлечены «обезглавленными» фото флешмоба GucciChallenge

Сегодня, 13:28
Среди пользователей крупных социальных сетей набирает популярность новый тренд – фото с «оторванной» головой в рамках флешмоба GucciChallenge. В челлендже уже приняли участие Полина Гагарина, Иван Дорн, Елка и другие.

Пользователи соцсетей увлечены «обезглавленными» фото флешмоба GucciChallenge

 

Среди пользователей социальных сетей все большую популярность набирает флешмоб GucciChallenge, в рамках которого необходимо выложить фото с «оторванной» головой. Тренд на такие необычные фотоснимки появился после показа модного дома Gucci, где модели появились на подиуме с восковыми копиями собственных голов в руках. Пользователи социальных сетей, в отличие от моделей показа, преимущественно пользуются фоторедактором для того, чтобы «отрезать» свою или чужую голову.

В челендже успели принять участие некоторые звезды России и Украины: Елка, Иван Дорн, Полина Гагарина, Александр Гудков. Комик Александр Гудков и певица Елка, к примеру, опубликовали фото с головами друг друга в своих руках.

Автором аксессуаров в виде человеческих голов в коллекции «Киборг» стал креативный директор модного дома Алессандро Микеле.
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