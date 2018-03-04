Пользователи соцсетей увлечены «обезглавленными» фото флешмоба GucciChallenge

Среди пользователей крупных социальных сетей набирает популярность новый тренд – фото с «оторванной» головой в рамках флешмоба GucciChallenge. В челлендже уже приняли участие Полина Гагарина, Иван Дорн, Елка и другие.

Среди пользователей социальных сетей все большую популярность набирает флешмоб GucciChallenge, в рамках которого необходимо выложить фото с «оторванной» головой. Тренд на такие необычные фотоснимки появился после показа модного дома Gucci, где модели появились на подиуме с восковыми копиями собственных голов в руках. Пользователи социальных сетей, в отличие от моделей показа, преимущественно пользуются фоторедактором для того, чтобы «отрезать» свою или чужую голову.В челендже успели принять участие некоторые звезды России и Украины: Елка, Иван Дорн, Полина Гагарина, Александр Гудков. Комик Александр Гудков и певица Елка, к примеру, опубликовали фото с головами друг друга в своих руках.Автором аксессуаров в виде человеческих голов в коллекции «Киборг» стал креативный директор модного дома Алессандро Микеле.