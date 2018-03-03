Microsoft представила приложение-навигатор для слепых людей

Официальные представители корпорации Microsoft представили инновационную разработку, которая позволит слепым людям обходиться без собак-поводырей, руководствуясь голосовыми подсказками от приложения-навигатора.

Александр Вест

В основу новой программы, разработанной в Microsoft, была положена система автоматического определения положения, которая следит за перемещением устройства в трёхмерном пространстве, ориентируя пользователя с помощью специальных звуковых импульсов, посылаемых в уши незрячего человека. С помощью подобных импульсов приложение будет уведомлять своего владельца о приближении различных объектов. Информация относительно оставшегося расстояния до установленной точки в пространстве, а также о заданном направлении будет поставляться через наушники пользователям с помощью голосовых подсказок.Программа-навигатор получила название Soundscape. Для использования данного навигатора пользователь может с помощью голосового ввода задать конечную точку маршрута, куда он сможет попасть благодаря звуковым подсказкам навигатора. В случае положительного исхода испытаний, в Microsoft намерены импортировать устройство на все доступные платформы.