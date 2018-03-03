Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Microsoft представила приложение-навигатор для слепых людей

Microsoft представила приложение-навигатор для слепых людей

Сегодня, 13:33
Официальные представители корпорации Microsoft представили инновационную разработку, которая позволит слепым людям обходиться без собак-поводырей, руководствуясь голосовыми подсказками от приложения-навигатора.

Microsoft представила приложение-навигатор для слепых людей

 

В основу новой программы, разработанной в Microsoft, была положена система автоматического определения положения, которая следит за перемещением устройства в трёхмерном пространстве, ориентируя пользователя с помощью специальных звуковых импульсов, посылаемых в уши незрячего человека. С помощью подобных импульсов приложение будет уведомлять своего владельца о приближении различных объектов. Информация относительно оставшегося расстояния до установленной точки в пространстве, а также о заданном направлении будет поставляться через наушники пользователям с помощью голосовых подсказок.

Программа-навигатор получила название Soundscape. Для использования данного навигатора пользователь может с помощью голосового ввода задать конечную точку маршрута, куда он сможет попасть благодаря звуковым подсказкам навигатора. В случае положительного исхода испытаний, в Microsoft намерены импортировать устройство на все доступные платформы.
Александр Вест
Новости по теме
Приложение Microsoft позволит примерить образ любой знаменитости
Приложение Microsoft позволит примерить образ любой знаменитости

Инженеры из американской корпорации Microsoft разработали приложение, которое позволяет примерить образ любой знаменитости. Программа Face Swap доступна на

Сервис 2ГИС получил собственный навигатор
Сервис 2ГИС получил собственный навигатор

Пресс-служба компании-разработчика 2GIS опубликовала новость о том, что в приложении появилась возможность голосового ведения по маршруту. Теперь сервис можно

Компания Microsoft выпустила приложение для селфи
Компания Microsoft выпустила приложение для селфи

Крупнейшая американская корпорация Microsoft выпустила уникальное приложение для селфи, получившее название Microsoft Selfie. Примечательно, что программа

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости