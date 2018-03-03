Бизнесмены возненавидели соцсети и хотят избавиться от телефонов – Опрос

Большинство бизнесменов ненавидят социальные сети и с радостью избавились бы от телефонов и других устройств с выходом в интернет. Таким оказался результат опроса, проведенного журналистами среди предпринимателей. Единственное, что останавливает бизнесменов от реализации вышеперечисленного – боязнь потерять работу.

Дарья Светозарова

Предприниматели признаются, что регистрируются в соцпорталах и мессенджерах не забавы ради – это рабочая необходимость. Иногда на онлайн-площадках можно расслабиться и отвлечься от забот, но это имеет и обратную сторону – страдает профессиональная деятельность. Предприниматели, как ни странно, не зависают» в смартфонах в свободное от трудовых подвигов время. Гаджеты для них опять-таки средство для выполнения бизнес-задач.По словам владельцев бизнес-структур, в течение дня они практически не сидят в соцсетях, отводя им время только по вечерам. Тогда же они и знакомятся с новостями. Желание выбросить телефоны также возникает почти у каждого предпринимателя, но при этом ни один из них не хочет вернуться к старым добрым кнопочникам. Современные сенсоры помогают им постоянно быть в курсе событий, хоть зависимости и не вызывает.