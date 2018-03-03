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| | Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователей

Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователей

Сегодня, 13:18
Аналитик из корпорации Adobe изучил информацию по некоторым навигационным приложениям, используя базу данных за год. Артур Грабовски исследовал, каким образом происходит определение и указание времени между пунктами у карт Google, Waze и Apple, как сообщает VistaNews.

Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователей

 

По словам эксперта, в приложении от Apple информация искажена. Там отображается больше времени, сколько понадобится, чтобы пройтись или куда-то поехать. Так делают, чтобы пользователи как можно раньше приходили в нужное место. Корректировку времени делают специально, и пользователи iPhone могут почувствовать преимущества такого подхода.

С другой стороны, в картах от Google часы и минуты максимально приближают. Из-за этого, по мнению эксперта, люди могут опоздать. Карты Apple менее популярны среди потребителей, однако, как считает аналитик, они представляются в более выгодном свете в рамках отношения к пользователям.

Ирина Летинская
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