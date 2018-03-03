Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователей

Аналитик из корпорации Adobe изучил информацию по некоторым навигационным приложениям, используя базу данных за год. Артур Грабовски исследовал, каким образом происходит определение и указание времени между пунктами у карт Google, Waze и Apple, как сообщает VistaNews.

По словам эксперта, в приложении от Apple информация искажена. Там отображается больше времени, сколько понадобится, чтобы пройтись или куда-то поехать. Так делают, чтобы пользователи как можно раньше приходили в нужное место. Корректировку времени делают специально, и пользователи iPhone могут почувствовать преимущества такого подхода.

С другой стороны, в картах от Google часы и минуты максимально приближают. Из-за этого, по мнению эксперта, люди могут опоздать. Карты Apple менее популярны среди потребителей, однако, как считает аналитик, они представляются в более выгодном свете в рамках отношения к пользователям.

Ирина Летинская