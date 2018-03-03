Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователей

Эксперт назвал причину того, почему карты Apple идут на обман пользователейСегодня, 13:18
Аналитик Джин Мюнстер заявил, что смарт-очки от Apple поступят в продажу в следующем году. Сейчас он считает, что очки должны заменить iPhone в качестве самого
Apple добавила варианты транзита в приложение «Карты» для города Париж. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут использовать Apple Maps для расчета
Картами Apple Maps владельцы устройства на iOS пользуются намного чаще, чем приложением Google Maps. По информации Apple, только на телефонах iPhone их