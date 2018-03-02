Разработчики Escape from Tarkov сообщили о планах на 2018 год

Команда Escape from Tarkov собираются перейти на новую модель движка – Unity 2018. Известно также, что онлайновая игра Escape from Tarkov будет иметь более сложный и реалистичный игровой процесс, дополнительное оружие и снаряжение.
Кроме того, в игру добавят крупные локации, дымовые гранаты, систему голосового чата, барахолку, новые и улучшенные медикаменты, арену, реалистичную зарядку магазинов патронами, подствольные гранатометы, изменится состояние оружия и боеприпасов, а также появятся новые противники, получившие название «дикие боссы».