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| | Разработчики Escape from Tarkov сообщили о планах на 2018 год

Разработчики Escape from Tarkov сообщили о планах на 2018 год

Вчера, 22:24
Создатели легендарной игры Escape from Tarkov рассказали о дальнейших планах развития шутера. Сотрудники студии Battlestate Games собираются запустить открытое бета-тестирование. Разработчики Battlestate Games трудятся над усовершенствованием игры: устраняют технические неполадки, оптимизируют сервера и локации, а также улучшают производительность.

Разработчики Escape from Tarkov сообщили о планах на 2018 год

 

Команда Escape from Tarkov собираются перейти на новую модель движка – Unity 2018. Известно также, что онлайновая игра Escape from Tarkov будет иметь более сложный и реалистичный игровой процесс, дополнительное оружие и снаряжение.

Кроме того, в игру добавят крупные локации, дымовые гранаты, систему голосового чата, барахолку, новые и улучшенные медикаменты, арену, реалистичную зарядку магазинов патронами, подствольные гранатометы, изменится состояние оружия и боеприпасов, а также появятся новые противники, получившие название «дикие боссы».
Татьяна Преображенская
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