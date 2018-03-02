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| | Google и YouTube подозревают в дискриминации белых мужчин

Google и YouTube подозревают в дискриминации белых мужчин

Вчера, 21:59
Руководство Google и YouTube было заподозрено в дискриминации по половому признаку и цвету кожи относительно белых мужчин. Это подозрение возникло из-за увольнений нескольких сотрудников в связи с тем, что компании нужны были женщины, темнокожие и латиноамериканцы.

Google и YouTube подозревают в дискриминации белых мужчин

 

Экс-сотрудник кадрового отдела YouTube обвиняет компанию в расизме во время подбора персонала. Как сообщают зарубежные СМИ, уволенный рекрутер подал в суд на бывшего работодателя.

По его словам, управление YouTube запрещало ему даже проводить собеседования насчет приема на работу с мужчинами, а также с не-темнокожими и с не-латиноамериканцами. Кроме того, по данным бывшего работника Google, владеющая YouTube, собирается уволить всех белых и азиатских специалистов, а, кроме того, пытается скрыть этот факт, удаляя электронные письма с подобными заявлениями.

В настоящее время в кадровом составе компании Google 69% сотрудников являются мужчинами и 31% женщинами. Среди них 56% белые, при этом азиатов 35%.
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