Создатели эротического календаря для Путина заказали предвыборные стикеры «ВКонтакте»

Предвыборные стикеры для «ВКонтакте» были заказаны агентством BlackLight, которое в 2010 году приняло участие в создании календаря ко дню рождения Путина. Руководитель агентства сообщает, что данные проекты они осуществляют по собственной инициативе и за свои деньги.

Среди сообщества пользователей социальной сети «ВКонтакте» ажиотаж вызвали появившиеся предвыборные стикеры с эротическим контекстом, агитирующие пойти на выборы 2018 года и «повзрослеть». Как выяснилось, к созданию провокационных стикеров причастно агентство BlackLight, которое в 2010 году преподнесло в подарок Владимиру Путину эротический календарь со студентками журфака МГУ.Как признается представитель агентства, провокационная и откровенная форма подачи информации в стикерах выбрана специально, чтобы с юмором обыграть наиболее горячий на сегодняшний день информационный повод – предстоящие выборы. Это было сделано для привлечения внимания к группе в «ВКонтаке», которую ведет агентство BlackLight.