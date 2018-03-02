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| | Знаменитый фетиш-сайт заблокировали в РФ за вульгарность и цинизм

Знаменитый фетиш-сайт заблокировали в РФ за вульгарность и цинизм

Вчера, 21:03
Союз кинематографов Северной Осетии составил заключение о знаменитом сайте эротики Clips4sale, в котором назвал контент портала «вульгарным и циничным». На основании документа Роскомнадзор внес фетиш-сайт в свой черный список.

Знаменитый фетиш-сайт заблокировали в РФ за вульгарность и цинизм

 

На американском Clips4sale независимые студии могут выставлять на продажу свои ролики, а пользователи покупать и скачивать понравившийся контент. С данным порталом сотрудничают более 100 тысяч продюсеров. Сегодня стало известно, что фетиш-сайт был внесен в черный список Роскомнадзора.

В Промышленный районный суд Владикавказа на портал за порнографию пожаловался местный прокурор. Для вынесения решения суду понадобился отзыв от профессионалов. Заключение составил Союз кинематографов Северной Осетии, в котором контент портала назвал «вульгарным и циничным». На основании этого документа суд вынес соответствующее решение, а Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту на территории РФ.
Виктория Озерова
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