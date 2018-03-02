Знаменитый фетиш-сайт заблокировали в РФ за вульгарность и цинизм

Союз кинематографов Северной Осетии составил заключение о знаменитом сайте эротики Clips4sale, в котором назвал контент портала «вульгарным и циничным». На основании документа Роскомнадзор внес фетиш-сайт в свой черный список.

Виктория Озерова

На американском Clips4sale независимые студии могут выставлять на продажу свои ролики, а пользователи покупать и скачивать понравившийся контент. С данным порталом сотрудничают более 100 тысяч продюсеров. Сегодня стало известно, что фетиш-сайт был внесен в черный список Роскомнадзора.В Промышленный районный суд Владикавказа на портал за порнографию пожаловался местный прокурор. Для вынесения решения суду понадобился отзыв от профессионалов. Заключение составил Союз кинематографов Северной Осетии, в котором контент портала назвал «вульгарным и циничным». На основании этого документа суд вынес соответствующее решение, а Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту на территории РФ.