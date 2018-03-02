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| | В Google добавили опцию для написания музыки в браузере

В Google добавили опцию для написания музыки в браузере

Сегодня, 18:01
В 2016 году Google запустил обучающую программу Chrome Music Lab, которая помогает изучать музыку в игровой форме. Однако теперь разработчики решили усовершенствовать программу и добавить новую опцию Song Maker.

В Google добавили опцию для написания музыки в браузере

 

Отмечается, что данное приложение позволит пользователям самим сочинять музыку и делать это, не выходя из браузера мобильного устройства и персонального компьютера. После завершения работы над мелодией, начинающий композитор может отправить свое творение другу, предварительно сохранив шедевр в виде ссылки.

На выбор пользователям предоставлены электронные, струнные, духовые и даже деревянные народные инструменты. Еще одной изюминкой нового сервиса является возможность управления процессом с помощью голосовых команд. Темп проигрывания мелодии, интенсивность басов и октаву можно выбрать в допнастройках. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужна обязательная регистрация или скачивание программы на устройство.
Дарья Светозарова
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