В Сети начали продавать иконы с Путиным

Всемирная паутина богата на диковинки, которым уже мало кто удивляется, но последней новинки это никак не касается. Дело в том, что в Сети начали торговлю иконами с образом Путина. И это не шутка.

Действительно, по интернету «гуляет» изображение действующего президента России с нимбом вокруг головы, как того требуют православные каноны иконописания. В нимбе начертаны три сферы, в которых указано имя, отчество и фамилия российского лидера, и еще две - пустые. Сам же президент изображен с полуулыбкой на лице, в пиджаке, на лацкане которого прикреплена брошь с очертаниями Крыма в цветах российского триколора, и при галстуке.

Дарья Светозарова

На заднем фоне изображены достижения президента: олимпийский факел, символизирующий успешно проведенную зимнюю олимпиаду в Сочи, а также нефтяные вышки, как свидетельство освоения новых месторождений. В верхней части необычной иконы два ангела – ангел дня и ангел ночи, олицетворяющие баланс и равновесие. Отмечается, что трактовка может быть любой, однако аналогов у иконы пока нет. Что это, очередной хайп или своеобразное желание автора признать заслуги и лидерские качества президента, пока неизвестно.