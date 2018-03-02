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| | В Сети начали продавать иконы с Путиным

В Сети начали продавать иконы с Путиным

Сегодня, 14:33
Всемирная паутина богата на диковинки, которым уже мало кто удивляется, но последней новинки это никак не касается. Дело в том, что в Сети начали торговлю иконами с образом Путина. И это не шутка.

В Сети начали продавать иконы с Путиным

 

Действительно, по интернету «гуляет» изображение действующего президента России с нимбом вокруг головы, как того требуют православные каноны иконописания. В нимбе начертаны три сферы, в которых указано имя, отчество и фамилия российского лидера, и еще две - пустые. Сам же президент изображен с полуулыбкой на лице, в пиджаке, на лацкане которого прикреплена брошь с очертаниями Крыма в цветах российского триколора, и при галстуке.

В Сети начали продавать иконы с Путиным

 

На заднем фоне изображены достижения президента: олимпийский факел, символизирующий успешно проведенную зимнюю олимпиаду в Сочи, а также нефтяные вышки, как свидетельство освоения новых месторождений. В верхней части необычной иконы два ангела – ангел дня и ангел ночи, олицетворяющие баланс и равновесие. Отмечается, что трактовка может быть любой, однако аналогов у иконы пока нет. Что это, очередной хайп или своеобразное желание автора признать заслуги и лидерские качества президента, пока неизвестно.
Дарья Светозарова
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