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| | «Яндекс» запустил сервис по доставке еды

«Яндекс» запустил сервис по доставке еды

Сегодня, 14:23
На основе сервиса Foodfox представители компании «Яндекс» запустили собственную службу по доставке еды на дом, которая получила название «Яндекс.Еда». В будущем в «Яндексе» планируют объединение с сервисом под названием UberEats.

«Яндекс» запустил сервис по доставке еды

 

Максим Фирсов и Сергей Полисар ещё два года назад основали сервис по доставке разнообразной еды, названный Foodfox. В числе ресторанов, с которыми сотрудничает сервис Foodfox, находятся и такие именитые бренды как: I Like Grill, «Кофемания», «Жан-Жак», Torro Grill и ряд других. Для использования сервиса «Яндекс.Еда» пользователям необходимо зайти в фирменное приложение, или же осуществить требуемый заказ, воспользовавшись официальным сайтом сервиса.

Доставка новой службой «Яндекса» не осуществляется по пятницам и субботам, которые объявлены выходными днями для сотрудников сервиса. Оплатить заказ, сумма которого превышает 5 тысяч рублей, можно только с помощью банковской карты. Многие пользователи позитивно восприняли новость о создании данного сервиса, так как в нём не установлена минимальная сумма заказа.
Александр Вест
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