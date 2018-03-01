Uber начинает сотрудничать с медиками в США

Компания Uber стала сотрудничать с медицинскими заведениями в США. Об этом сообщили представители сервиса.

Никита Готский

Uber теперь будет сотрудничать с медицинскими учреждениями США, а также запускает новый сервис UberHealth. Это даст возможность компании оперативно добраться до клиник и уезжать оттуда на машинах Uber, не пользуясь даже мобильным приложением. Поездки могут заказать больным людям сами больницы. Для клиентов сделают доступным моментальные поездки так и бронированные автомобили заранее, имеется вариант до 30 суток до фактической поездки. Всю информацию о такси Uber предоставит клиентам с помощью СМС. Водители, в свою очередь, по-прежнему станут пользоваться приложением.