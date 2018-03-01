Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

Стало известно, что геймеры, которые скачают игру, попадут в мир волшебства, а также почувствуют себя студентами Хогвартса. Также игроки смогут попробовать свои силы в зельеварении и остальных навыках, которые часто демонстрировались в фильме.
Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts MysteryВчера, 21:38
Вышел новый тизер, в котором можно увидеть фрагменты игры. В скором времени фанаты Гарри Поттера смогу побывать в Хогвартсе с помощью мобильных устройств, игра
Компания Warner Bros. и студия Jam City объявили о подписании контракта по созданию мобильного приложения Harry Potter: Hogwarts Mysterу. Игра должна выйти уже
Самый узнаваемый дом, в котором вырос знаменитый в мире волшебник Гарри Поттер, продается за 995 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщают британские средства