Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

В интернете появился первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery. Игра разработана на основе легендарного фильма про молодого волшебника Гарри Поттера. Отметим, что она будет работать на платформах iOS и Android.





В трейлере геймеры смогут ознакомиться с героями игры, а также профессорами, уроками, а также как правильно произносить заклинания. Также в видео авторы игры рассказывают, какие возможности ждут игроков. Однако обновлением, которое поразит игроков, стало то, что в некоторых местах в игре решения, принятые геймерами, будут влиять на дальнейшее прохождение заданий. Отметим, что Harry Potter: Hogwarts Mystery появится в доступном пользовании уже в этом году.

Анна Котова

Стало известно, что геймеры, которые скачают игру, попадут в мир волшебства, а также почувствуют себя студентами Хогвартса. Также игроки смогут попробовать свои силы в зельеварении и остальных навыках, которые часто демонстрировались в фильме.