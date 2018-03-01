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| | Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

Вчера, 21:38
В интернете появился первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery. Игра разработана на основе легендарного фильма про молодого волшебника Гарри Поттера. Отметим, что она будет работать на платформах iOS и Android.

Вышел первый трейлер мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery

 

Стало известно, что геймеры, которые скачают игру, попадут в мир волшебства, а также почувствуют себя студентами Хогвартса. Также игроки смогут попробовать свои силы в зельеварении и остальных навыках, которые часто демонстрировались в фильме.


В трейлере геймеры смогут ознакомиться с героями игры, а также профессорами, уроками, а также как правильно произносить заклинания. Также в видео авторы игры рассказывают, какие возможности ждут игроков. Однако обновлением, которое поразит игроков, стало то, что в некоторых местах в игре решения, принятые геймерами, будут влиять на дальнейшее прохождение заданий. Отметим, что Harry Potter: Hogwarts Mystery появится в доступном пользовании уже в этом году.

Анна Котова
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