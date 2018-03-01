Крупные Telegram-каналы сообщили о хакерской аттаке

Авторы крупных Telegram-каналов сообщили о повышенной активности хакеров. Атаки были совершены на самиздат «Батенька, да вы трансформер», «Женская власть» и некоторых других. Злоумышленники захватили личный аккаунт Залины Маршенкуловой, соосновательцы BreakingMad и популярного канала.

Виктория Озерова

Хакеры начали активно рассылать фальшивые письма от службы поддержки Telegram создателям крупных каналов. Рассылка имеет фишинговую ссылку для взлома почты адресата. Так злоумышленникам удалось завладеть несколькими крупными Telegram-каналами, среди которых «Батенька, да вы трансформер», «Женская власть», а «Кремлевский мамковед» и «Беспощадный пиарщик» рассказали о попытке взлома через «левые аккаунты». Хакеры также получили доступ к личному аккаунту соосновательницы BreakingMad Залины Маршенкуловой.Главный редактор «Батеньки» Григорий Туманов сообщил, что создателям удалось вернуть контроль над каналом.