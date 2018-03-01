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| | Крупные Telegram-каналы сообщили о хакерской аттаке

Крупные Telegram-каналы сообщили о хакерской аттаке

Вчера, 19:53
Авторы крупных Telegram-каналов сообщили о повышенной активности хакеров. Атаки были совершены на самиздат «Батенька, да вы трансформер», «Женская власть» и некоторых других. Злоумышленники захватили личный аккаунт Залины Маршенкуловой, соосновательцы BreakingMad и популярного канала.

Крупные Telegram-каналы сообщили о хакерской аттаке

 

Хакеры начали активно рассылать фальшивые письма от службы поддержки Telegram создателям крупных каналов. Рассылка имеет фишинговую ссылку для взлома почты адресата. Так злоумышленникам удалось завладеть несколькими крупными Telegram-каналами, среди которых «Батенька, да вы трансформер», «Женская власть», а «Кремлевский мамковед» и «Беспощадный пиарщик» рассказали о попытке взлома через «левые аккаунты». Хакеры также получили доступ к личному аккаунту соосновательницы BreakingMad Залины Маршенкуловой.

Главный редактор «Батеньки» Григорий Туманов сообщил, что создателям удалось вернуть контроль над каналом.
Виктория Озерова
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