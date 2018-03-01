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| | В Twitter появилась опция сохранения твита в закладках

В Twitter появилась опция сохранения твита в закладках

Сегодня, 17:37
Отныне пользователи Twitter могут сохранять любые понравившиеся им сообщения при помощи закладок. Об этом сообщают представители соцсети.

В Twitter появилась опция сохранения твита в закладках

 

Как пишет в оповещении Twitter, любой юзер, который обнаружил что-либо интересное ему, будь то исторический факт, забавная шутка или статья, он теперь может сохранить данный материал в закладках и прочитать спустя время. Такие закладки будут видны лишь одному пользователю, который их поставил. Нововведение пока функционирует только в браузерной версии сети микроблогов Twitter.
Никита Готский
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