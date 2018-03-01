В Twitter появилась опция сохранения твита в закладках

Как пишет в оповещении Twitter, любой юзер, который обнаружил что-либо интересное ему, будь то исторический факт, забавная шутка или статья, он теперь может сохранить данный материал в закладках и прочитать спустя время. Такие закладки будут видны лишь одному пользователю, который их поставил. Нововведение пока функционирует только в браузерной версии сети микроблогов Twitter.
В Twitter появилась опция сохранения твита в закладкахСегодня, 17:37
Сервис социальной сети Twitter решил пойти навстречу пользователям и немного увеличить 140-значный лимит сообщений. Раньше при ответе имя пользователя входило
Глава соцсети Twitter Джек Дорси заявил, что Twitter давно не обновляли, и сейчас как раз самое время внести изменения и поставить новые опции.
В сервисе микроблогов Twitter появилось нововведение, благодаря которому у пользователей появилась возможность делать ретвиты самих себя. Можно сказать, что