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| | Четыре медиахолдинга России объявили о запуске проекта «Витрина»

Четыре медиахолдинга России объявили о запуске проекта «Витрина»

Сегодня, 15:39
В течение ближайших двух месяцев онлайн-проект «Витрина ТВ», существующий пока в испытательном режиме, будет введен в действие. Владельцами разработки стали четыре крупнейших медиахолдинга РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Национальной Медиа Группы.

Четыре медиахолдинга России объявили о запуске проекта «Витрина»

 

Первый канал, ВГТРК, СТС Медиа и НМГ заключили договор о совместной разработке единого варианта технологического урегулирования по распространению контента и извлечению прибыли в онлайн-среде. Таким решением стал проект «Витрина ТВ». Он представляет собой единую техническую площадку для показа эфира с телеканалов в Сети. Четыре медиахолдинга получили равную долю в компании. Также в разработке участвуют Национальный рекламный альянс, Национальная сервисная компания и исследовательская организация Mediascope.

С конца прошедшего года проект работает в режиме теста. В ближайших два месяца «Витрина ТВ» будет введена в действие.
Виктория Озерова
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