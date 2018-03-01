Четыре медиахолдинга России объявили о запуске проекта «Витрина»

В течение ближайших двух месяцев онлайн-проект «Витрина ТВ», существующий пока в испытательном режиме, будет введен в действие. Владельцами разработки стали четыре крупнейших медиахолдинга РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Национальной Медиа Группы.

Виктория Озерова

Первый канал, ВГТРК, СТС Медиа и НМГ заключили договор о совместной разработке единого варианта технологического урегулирования по распространению контента и извлечению прибыли в онлайн-среде. Таким решением стал проект «Витрина ТВ». Он представляет собой единую техническую площадку для показа эфира с телеканалов в Сети. Четыре медиахолдинга получили равную долю в компании. Также в разработке участвуют Национальный рекламный альянс, Национальная сервисная компания и исследовательская организация Mediascope.С конца прошедшего года проект работает в режиме теста. В ближайших два месяца «Витрина ТВ» будет введена в действие.