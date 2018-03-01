Сервер "Кода безопасности" заразился вирусом для майнинга

Организация создает ПО для защиты данных, недавно сервер компании заразился трояном, который майнит криптовалюты. На ftp-сервере фирмы были зафиксированы многочисленные файлы, зараженные вредоносным софтом, который предназначается для майнинга криптовалюты. В компании сообщили, что функциональность данного вируса довольно простая и запускается в автоматическом режиме, когда юзер включает компьютер, а далее потребляет ресурсы процессора для выработки биткоинов.
«Код безопасности» - компания, выпускающая элементы, необходимых для защиты информационных государственных механизмов и обнаружения вторжений со стороны хакеров и троянов. Среди ведущих клиентов "Кода безопасности" числятся Минобороны страны, МВД, ЦБ и другие.