Сервер "Кода безопасности" заразился вирусом для майнинга

Сотрудники компании «Код безопасности» бьют тревогу. Сервер оказался заражен вирусом для майнинга.

Никита Готский

Организация создает ПО для защиты данных, недавно сервер компании заразился трояном, который майнит криптовалюты. На ftp-сервере фирмы были зафиксированы многочисленные файлы, зараженные вредоносным софтом, который предназначается для майнинга криптовалюты. В компании сообщили, что функциональность данного вируса довольно простая и запускается в автоматическом режиме, когда юзер включает компьютер, а далее потребляет ресурсы процессора для выработки биткоинов.«Код безопасности» - компания, выпускающая элементы, необходимых для защиты информационных государственных механизмов и обнаружения вторжений со стороны хакеров и троянов. Среди ведущих клиентов "Кода безопасности" числятся Минобороны страны, МВД, ЦБ и другие.